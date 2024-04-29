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إقتصاد
"تسلا" تحقّق شرط الصين بشأن أمن المعلومات
Lebanon 24
29-04-2024
|
23:00
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حققت سيارات "تسلا" المصنوعة في الصين شرطاً مهما يتعلق بأمن المعلومات والخصوصية في البلاد، في خطوة جديدة تدعم موقف إيلون ماسك، الذي قام بزيارة مفاجئة خلال عطلة الأسبوع إلى بكين.
وحاول ماسك أثناء زيارته الحصول على موافقة الصين على تزويد سيارات "تسلا" بتطبيق لمساعدة السائقين قد يساهم في وقف تدهور مبيعات كبرى شركات صناعة السيارات الكهربائية في العالم.
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وشملت اختبارات أمن المعلومات كيفية جمع السيارة "للمعلومات الشخصية الحساسة"، وإمكانية أن يستطيع السائق بسهولة منع السيارة من جمع المعلومات، وفق بيان صدر عن الجمعية الصينية لشركات صناعة السيارات مساء الأحد.
بسبب المخاوف المتعلقة بجمع المعلومات، كانت سيارات "تسلا" محظورة في المناطق العسكرية بالصين، وبعض المرافق الحكومية الأخرى.
وتحقق الشركة زيادة تراكمية في المبيعات بالولايات المتحدة عن طريق تحصيل 8 آلاف دولار مقابل شراء نظام "القيادة الذاتية الكاملة" دفعة واحدة، أو الحصول عليه مقابل اشتراك بقيمة 99 دولاراً شهرياً، وإن كانت مجموعة الخصائص التي يوفرها النظام تتطلب إشرافاً منتظماً، ولا تحول سيارات "تسلا" إلى سيارات ذاتية القيادة بشكل كامل.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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