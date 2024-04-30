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إقتصاد

مع ترقب المستثمرين لمحادثات الهدنة في غزة.. النفط يتراجع

Lebanon 24
30-04-2024 | 00:02
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تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الثلاثاء بعدما ساهمت محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بالقاهرة في تهدئة مخاوف السوق من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، في حين أثرت المخاوف بشأن توقعات أسعار الفائدة الأميركية على السوق.
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وبحلول الساعة السادسة بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات، بما يعادل 0.06 بالمئة، إلى 88.35 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتا، أو 0.15 بالمئة، إلى 82.51 دولار للبرميل.

وغادر وفد حركة حماس القاهرة في وقت متأخر الاثنين للتشاور مع قيادة الحركة بعد محادثات مع وسطاء قطريين ومصريين بشأن الرد على اقتراح هدنة قدمته إسرائيل في مطلع الأسبوع.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) في الأول من أيار حيث يدفع استمرار التضخم بمستوياته الحالية إلى توقعات بعدم إقدام البنك على خفض أسعار الفائدة مما قد يعزز الدولار ويؤثر سلبا على الطلب على الخام.
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