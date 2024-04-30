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إقتصاد

قفزة بأكثر من 10 أضعاف في أرباح سامسونغ التشغيلية في 3 أشهر

Lebanon 24
30-04-2024 | 01:19
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قفزت أرباح شركة سامسونغ للإلكترونيات التشغيلية بأكثر من 10 أضعاف على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام مع تحول أعمالها في مجال الرقائق إلى تحقيق أرباح للمرة الأولى منذ 5 أرباع في الربع الأخير من عام 2022.
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وقالت الشركة في ملف تنظيمي إن الأرباح التشغيلية لها وصلت إلى 6.6 تريليونات وون (4.8 مليارات دولار) في الفترة من كانون الثاني إلى آذار هذا العام مقارنة مع 640.2 مليار وون (حوالي 460 مليون دولار) في نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 943 بالمئة.

ووصلت مبيعات سامسونغ للإلكترونيات إلى 71.9 تريليون وون (52.3 مليار دولار) في الربع الأول بزيادة 12.8 بالمئة، عن نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع صافي الأرباح بمقدار 329 بالمئة إلى 6.75 تريليونات وون (4.9 مليارات دولار) خلال نفس الفترة.

وتجاوزت الأرباح التشغيلية لها توقعات السوق البالغة 5.9 تريليونات وون (4.3 مليار دولار) وفقا لوكالة رويترز.
وقالت سامسونغ إنها استثمرت 7.82 تريليونات وون (5.7 مليار دولار) في البحث والتطوير للربع الأول المنتهي في آذار وهو ما يمثل أكبر استثمار ربع سنوي.

وأفادت بأن أعمالها في مجال الرقائق حققت 23.1 تريليون وون (17 مليار دولار) في مبيعاتها خلال الفترة من كانون الثاني إلى آذار مع أرباح تشغيلية قدرها 1.91 تريليون وون (1.4 مليار دولار).
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