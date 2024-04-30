قفزة بأكثر من 10 أضعاف في أرباح سامسونغ التشغيلية في 3 أشهر

Advertisement

قفزت أرباح شركة سامسونغ للإلكترونيات التشغيلية بأكثر من 10 أضعاف على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام مع تحول أعمالها في مجال الرقائق إلى تحقيق أرباح للمرة الأولى منذ 5 أرباع في الربع الأخير من عام 2022.وقالت الشركة في ملف تنظيمي إن الأرباح التشغيلية لها وصلت إلى 6.6 تريليونات وون (4.8 مليارات دولار) في الفترة من كانون الثاني إلى آذار هذا العام مقارنة مع 640.2 مليار وون (حوالي 460 مليون دولار) في نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 943 بالمئة.ووصلت مبيعات سامسونغ للإلكترونيات إلى 71.9 تريليون وون (52.3 مليار دولار) في الربع الأول بزيادة 12.8 بالمئة، عن نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع صافي الأرباح بمقدار 329 بالمئة إلى 6.75 تريليونات وون (4.9 مليارات دولار) خلال نفس الفترة.وتجاوزت الأرباح التشغيلية لها توقعات السوق البالغة 5.9 تريليونات وون (4.3 مليار دولار) وفقا لوكالة رويترز.