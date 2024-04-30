مع ضعف آمال خفض الفائدة.. أسعار الذهب تبقى عند مستوى منخفض

حافظت أسعار الذهب على انخفاضها الكبير الذي شهدته في الجلسة السابقة، حيث أضعفت البيانات الاقتصادية الأميركية القوية الآمال في أن يتحول بنك الاحتياطي الفيدرالي بسرعة إلى التيسير النقدي.



وتم تداول السبائك دون 2300 دولار للأونصة في الساعات المبكرة من التعاملات في آسيا، بعدما أنهت يوم الثلاثاء بانخفاض 2.1%، حيث ركز المستثمرون على القراءة التي أظهرت تسارعاً في مؤشر واسع لتكاليف العمالة الأميركية في الربع الأول.

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وعزز التقرير التشاؤم بأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستتبنى لهجة أكثر تشدداً في إعلان قرارها الخاص بأسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء. (بلومبرغ)