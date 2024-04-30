مع انخفاض الأسعار.. قطاع "حديد التسليح" يشهدُ انتعاشا في مصر

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مع انخفاض الأسعار، ارتفع إنتاج مصر من حديد التسليح خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى 2.166 مليون طن بنمو سنوي 24.3%، حيث أرجع أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع الإنتاج إلى تراجع الأسعار خلال الشهرين الماضيين، إضافة إلى توفير الدولار للمصانع والتي عاودت العمل بطاقات إنتاجية أكثر بعد تحرير سعر الصرف.وتراجعت أسعار خام البيلت والخردة بنسبة 31% إلى 47 ألف جنيه للطن منذ بداية العام، بدلا من 70 ألف خلال نهاية العام الماضي، بحسب الزيني. فيما خفضت شركات الحديد أسعار حديد التسليح بنسبة 24% مطلع شهر نيسان إلى 40,700 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.كما انخفض إنتاج مصر من حديد التسليح خلال العام الماضي بنحو 4% إلى 8 ملايين طن، بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها "الشرق" سابقاً، وأظهرت انخفاض حجم المبيعات أيضاً بنحو 17.7% إلى 6.5 مليون طن.(بلومبرغ)