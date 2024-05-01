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إقتصاد

لليوم الثالث.. أسعار النفط تتراجع وهذا ما سجّلته الأرقام

Lebanon 24
01-05-2024 | 01:15
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تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي في تعاملات الأربعاء المبكرة، مع ارتفاع مخزونات الخام وإنتاجه بالولايات المتحدة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تموز 47 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 85.86 دولار للبرميل.
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وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة للتسليم في حزيران 53 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 81.40 دولار للبرميل.

وزادت مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي بمقدار 4.906 مليون برميل، في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وذلك وفقا لأرقام معهد البترول الأميركي الثلاثاء.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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