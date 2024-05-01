Advertisement

إقتصاد

الاقتصاد السعودي ينكمش 1.8%

Lebanon 24
01-05-2024 | 03:32
A-
A+
Doc-P-1194080-638501573391071346.jpg
Doc-P-1194080-638501573391071346.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انكمش اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 1.8% في الربع الأول من 2024، مسجلاً بذلك انخفاضاً للربع الثالث على التوالي، متأثراً بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 10.6%، بحسب التقديرات الأولية للهيئة العامة للإحصاء، فيما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8%، مسجلةً أدنى معدل نمو منذ الربع الرابع من عام 2020.
Advertisement

وكان الاقتصاد السعودي انكمش بمعدل 0.9% خلال عام 2023، مخالفاً توقعات الحكومة بنمو نسبته 0.03%، وذلك بعد تأثره بتراجع الأنشطة النفطية بمعدل 9.2%، بفعل الخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي بدأته المملكة في أيار الماضي بواقع نصف مليون برميل يومياً ثم عمّقته في تموز بمقدار مليون برميل يومياً، قبل أن تمدّده حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري في إطار التعاون بين دول تحالف "أوبك+".

وصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي في السعودية إلى 1.7 تريليون ريال (453.3 مليار دولار) بالأسعار الثابتة، مدفوعاً باستمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك والصادرات.
رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد السعودي العام المقبل من 5.5% إلى 6%، ليأتي في المرتبة الثانية بعد الهند بين اقتصادات دول العشرين.
 
ويقدّر الصندوق الآن أن يصل إنتاج السعودية من النفط إلى 10 ملايين برميل يومياً في أوائل 2025، من أدنى مستوى له الآن منذ ثلاث سنوات عند حدود 9 ملايين برميل.(بلومبرغ) 
المصدر: بلومبرغ
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
06:04 | 2024-05-01
05:34 | 2024-05-01
04:49 | 2024-05-01
04:17 | 2024-05-01
04:04 | 2024-05-01
02:07 | 2024-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24