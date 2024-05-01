الاقتصاد السعودي ينكمش 1.8%

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وكان الاقتصاد السعودي انكمش بمعدل 0.9% خلال عام 2023، مخالفاً توقعات الحكومة بنمو نسبته 0.03%، وذلك بعد تأثره بتراجع الأنشطة النفطية بمعدل 9.2%، بفعل الخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي بدأته المملكة في أيار الماضي بواقع نصف مليون برميل يومياً ثم عمّقته في تموز بمقدار مليون برميل يومياً، قبل أن تمدّده حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري في إطار التعاون بين دول تحالف "أوبك+".



وصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي في السعودية إلى 1.7 تريليون ريال (453.3 مليار دولار) بالأسعار الثابتة، مدفوعاً باستمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك والصادرات. انكمش اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 1.8% في الربع الأول من 2024، مسجلاً بذلك انخفاضاً للربع الثالث على التوالي، متأثراً بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 10.6%، بحسب التقديرات الأولية للهيئة العامة للإحصاء، فيما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8%، مسجلةً أدنى معدل نمو منذ الربع الرابع من عام 2020.وكان الاقتصاد السعودي انكمش بمعدل 0.9% خلال عام 2023، مخالفاً توقعات الحكومة بنمو نسبته 0.03%، وذلك بعد تأثره بتراجع الأنشطة النفطية بمعدل 9.2%، بفعل الخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي بدأته المملكة في أيار الماضي بواقع نصف مليون برميل يومياً ثم عمّقته في تموز بمقدار مليون برميل يومياً، قبل أن تمدّده حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري في إطار التعاون بين دول تحالف "أوبك+".وصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي في السعودية إلى 1.7 تريليون ريال (453.3 مليار دولار) بالأسعار الثابتة، مدفوعاً باستمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك والصادرات.

رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد السعودي العام المقبل من 5.5% إلى 6%، ليأتي في المرتبة الثانية بعد الهند بين اقتصادات دول العشرين.

ويقدّر الصندوق الآن أن يصل إنتاج السعودية من النفط إلى 10 ملايين برميل يومياً في أوائل 2025، من أدنى مستوى له الآن منذ ثلاث سنوات عند حدود 9 ملايين برميل.(بلومبرغ)