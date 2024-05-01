24
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
25
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
موجة تسريح جديدة للعمال تقودها "تسلا"
Lebanon 24
01-05-2024
|
04:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
سرحت شركة تسلا فريقها المسؤول عن تطوير محطات الشحن الفائق (Superchargers)، وفقًا لتقارير متعددة يوم الثلاثاء، في أحدث موجة تسريح لشركة السيارات الكهربائية التابعة للملياردير إيلون ماسك وسط انخفاض الطلب.
Advertisement
وفصلت تسلا قرابة 500 شخص، بما في ذلك مسؤولون تنفيذيون، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز يوم الثلاثاء نقلًا عن مذكرة داخلية أرسلها ماسك.
ولجأ العديد من الموظفين المتأثرين بالإجراء إلى وسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ أكد قائد برامج الشحن الإستراتيجية، ويل جيمسون، أن ماسك قرر "تسريح مجموعة الشحن بأكملها"، مضيفًا أنه لا يدرك حتى الآن مدى تأثير ذلك في شبكة الشحن، والمبادرات والبرامج الواعدة للفريق عبر الصناعة.
لم تستجب تسلا على الفور لطلب فوربس للتعليق، فيما تطرق ماسك إلى المسألة عبر منصته للتواصل الاجتماعي اكس، قائلًا إن شبكة الشحن الفائق ستواصل النمو "لكن بوتيرة أبطأ للمواقع الجديدة وبتركيز أكبر على ضمان العمل بنسبة 100% مع توسيع المواقع الحالية".
يأتي فصل تيسلا لفريق الشحن الفائق الخاص بها بعد أشهر من إبرامها صفقات مع شركات كبرى عبر قطاع تصنيع السيارات، بما في ذلك جنرال موتورز وفورد، للسماح لها بالوصول إلى شبكاتها لشحن السيارات الكهربائية.
وأعرب ماسك في المذكرة، كما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، عن أمله في أن تنقل الإجراءات الأخيرة أهمية اتباع نهج صارم بشأن تقليل عدد الموظفين وخفض التكاليف. وأشار إلى أنه في حين أن بعض المسؤولين التنفيذيين والموظفين يدركون خطورة الوضع، فإن كثيرين آخرين لم يستوعبوا الأمر بالكامل بعد. (فوربس)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن المطار... هل ستُقفل الأجواء اللبنانيّة في الساعات المقبلة؟
Lebanon 24
خبرٌ عن المطار... هل ستُقفل الأجواء اللبنانيّة في الساعات المقبلة؟
08:29 | 2024-04-30
30/04/2024 08:29:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مسافرون غاضبون في مطار بيروت.. هذا ما حصل معهم
Lebanon 24
مسافرون غاضبون في مطار بيروت.. هذا ما حصل معهم
12:59 | 2024-04-30
30/04/2024 12:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل عشرات المواطنين إلى المستشفيات... ما الذي جرى معهم؟
Lebanon 24
نقل عشرات المواطنين إلى المستشفيات... ما الذي جرى معهم؟
06:54 | 2024-04-30
30/04/2024 06:54:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"كسرتيلي ضهري يا إختي".. شقيق إحدى ضحايا حريق المطعم في بيروت ينعاها بحرقة
Lebanon 24
"كسرتيلي ضهري يا إختي".. شقيق إحدى ضحايا حريق المطعم في بيروت ينعاها بحرقة
14:11 | 2024-04-30
30/04/2024 02:11:02
Lebanon 24
Lebanon 24
نوبات هلع وإغماء.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيليّ؟
Lebanon 24
نوبات هلع وإغماء.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيليّ؟
08:00 | 2024-04-30
30/04/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
06:04 | 2024-05-01
آخر خبر عن الدولار.. اقترب من أعلى مستوياته لهذا العام
05:34 | 2024-05-01
رجل أعمال إماراتيّ يزفّ خبراً ساراً للبنانيين... إستثمار كبير وفرص عمل
04:49 | 2024-05-01
تراجع جماعي بأسعار العملات الرقمية.. هذا ما سجّلته
04:17 | 2024-05-01
الأسهم اليابانية تغلق على انخفاض
03:32 | 2024-05-01
الاقتصاد السعودي ينكمش 1.8%
02:07 | 2024-05-01
مصالح مشتركة.. تسلا تحصل على الضوء الأخضر الصيني
فيديو
تُعرض مرات عديدة يوميا.. أغنية تمجّد "كيم" تُثير استياء الكوريين في الخفاء (فيديو)
Lebanon 24
تُعرض مرات عديدة يوميا.. أغنية تمجّد "كيم" تُثير استياء الكوريين في الخفاء (فيديو)
00:07 | 2024-04-30
01/05/2024 13:38:48
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
04:00 | 2024-04-29
01/05/2024 13:38:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
04:00 | 2024-04-27
01/05/2024 13:38:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24