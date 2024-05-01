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إقتصاد
الأسهم اليابانية تغلق على انخفاض
Lebanon 24
01-05-2024
|
04:17
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أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا، الأربعاء، مع توخي المتعاملين الحذر قبيل صدور قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وعوض نيكي بعض الخسائر التي تكبدها في وقت مبكر، لكنه أنهى الجلسة منخفضا 0.3 بالمئة عند 38274.05 نقطة.
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كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة إلى 2729.40 نقطة.
ومن بين 225 مكونا بالمؤشر نيكي، انخفض 151 سهما مقابل صعود 72 سهما. وخسر سهم مجموعة سوفت بنك ذو الثقل 1.6 بالمئة في حين هبط سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو بما يقرب من واحد بالمئة.
وقفز سهم شركة ليزرتك لصناعة المعدات المتعلقة بالرقائق 14.9 بالمئة بعد أن نشرت الشركة أرباحا تفوق التقديرات بعد ساعات التداول بالسوق أمس الثلاثاء.
وارتفع سهم شركة سكك حديد غرب اليابان 8.6 بالمئة بعد قرارها إعادة شراء 4.1 بالمئة من أسهمها.
وكان سهم جيه.جي.سي هولدنجز أكبر الخاسرين، إذ هبط 11.4 بالمئة وسط توقع إيرادات مخيبة للآمال. (سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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