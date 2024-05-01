تراجع جماعي بأسعار العملات الرقمية.. هذا ما سجّلته

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شهد سوق "الكريبتو" تراجعاً جماعياً بأسعار العملات الرقمية حيث تراجع سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 5.48% إلى 60.160 ألف دولار.ووصلت عملة البيتكوين إلى أدنى مستوى لها عند 59,100 دولار خلال الساعات القليلة الماضية قبل أن تعوض جزءًا من خسائرها وترتفع فوق 60 ألف دولار، حيث يعد هذا السعر هو الأضعف لها منذ أواخر شباط بانخفاض بأكثر من 5% خلال الـ 24 ساعة الماضية.وهبطت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى مستوى 1.18 تريليون دولار.وصعد حجم التداولات على بيتكوين بنحو 37.75 مليار دولار خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، فقدت عملة بيتكوين نحو 9.85% من قيمتها.وتراجع سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 6.07% اليوم إلى 3000 دولار.وهبط سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 3.48% إلى 573 دولاراً.وتراجع سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 3.88% ليبلغ 0.4414 دولار.كما انخفض سعر عملة ريبل XRP بنسبة 1.92% ليسجل 0.5037 دولار.كذلك، هبط سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 8.10% ليصل إلى مستوى 0.132074 دولار. (العين)