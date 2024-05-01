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إقتصاد

"مايكروسوفت" تُنشئ بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في تايلاند

Lebanon 24
01-05-2024 | 08:38
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أعلنت شركة "مايكروسوفت" أنها ستنشئ بنية تحتية في تايلاند تهدف إلى تعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، ووعدت بتدريب أكثر من 100 ألف شخص.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"مايكروسوفت" ساتيا ناديلا في بانكوك، إن تايلاند لديها "فرصة مذهلة لبناء مستقبل" يركز على التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي.
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وأشار ناديلا إلى أن إنشاء مراكز بيانات مناسبة، "إلى جانب الاستثمارات التي نقوم بها في البنية التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، فضلا عن التدريب على الذكاء الاصطناعي، هي أسس التزامنا طويل الأمد في البلاد". (سكاي نيوز)

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