الذهب يستعيد بعض مكاسبه مع ترقّب اجتماع "الاحتياطي الاتحادي"

إرتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.



وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 2307.88 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 14.06 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى منذ الخامس من نيسان في وقت سابق من الجلسة.

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وتراجعت الأسعار بما يصل إلى اثنين بالمئة أمس الثلثاء بسبب ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.



غير أن العملة الأميركية انخفضت 0.2 بالمئة بعد أن سجلت أعلى مستوى في نحو ستة أشهر، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين تراجعت أيضا عوائد السندات الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات.



وارتفعت كذلك العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2318.50 دولارا للأوقية.



وانخفضت أسعار المعدن النفيس بأكثر من 140 دولارا بعد تسجيل مستوى قياسي بلغ 2431.29 دولارا في 12 نيسان.



وينصب التركيز الآن على قرار السياسة النقدية الذي يصدره المركزي الأميركي الساعة 18.00 بتوقيت غرينتش وما يليه من تصريحات لرئيس البنك جيروم باول.

ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الاتحادي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في النطاق بين 5.25 و5.5 بالمئة.





ومع أن الذهب معروف بأنه وسيلة للتحوط من التضخم، تقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الاحتفاظ بذلك الأصل الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 26.54 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 2.6 بالمئة إلى 957.70 دولارا. واستقر البلاديوم عند 947.75 دولارا.