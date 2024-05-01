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إقتصاد

الدولار يتراجع قبيل صدور بيان الفيدرالي الأميركي

Lebanon 24
01-05-2024 | 12:11
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هبط الدولار الأميركي، اليوم الأربعاء، قبيل ختام اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي استمر يومين.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.11 بالمئة إلى 106.20 بعد أن اقترب في وقت سابق من مستوى 106.49، أعلى مستوى منذ 16 نيسان.
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أما اليورو فارتفع 0.14 بالمئة إلى 1.0682 دولار. وتراجع الجنيه الإسترليني 0.09 بالمئة إلى 1.2479 دولار.

وهبط الدولار 0.17 بالمئة أمام العملة اليابانية ليسجل 157.53 ين.

وهوت بتكوين 4.41 بالمئة إلى 57226 دولارا بعد أن كانت قد سجلت في وقت مبكر من الجلسة 56483 دولارا، وهو أدنى مستوى منذ 27 شباط.
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