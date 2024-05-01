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إقتصاد

مع تضخم المخزونات الأميركية.. أسعار النفط تواصل الهبوط

Lebanon 24
01-05-2024 | 23:33
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واصلت أسعار النفط تراجعها الأخير مع تضخم مخزونات الخام الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ حزيران، فضلاً عن إشارة الاحتياطي الفيدرالي إلى مخاوف جديدة بشأن التضخم.

وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط لتتم تسويته عند مستوى 79 دولاراً للبرميل، وهو أدنى سعر إغلاق منذ منتصف آذار. كما اخترقت الأسعار ما دون المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، والذي كان بمثابة مستوى دعم لأكثر من شهر.
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وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط لشهر حزيران 3.6% لتتم تسويته عند 79 دولاراً للبرميل في نيويورك.
كماهبط سعر مزيج برنت تسوية تموز 3.3% إلى 83.44 دولار للبرميل.

وأظهر تقرير من إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام الأميركية زادت 7.27 مليون برميل الأسبوع الماضي، مسجلةً أكبر قفزة منذ أوائل شباط، أكثر من زيادة قدرها 4.91 مليون برميل توقعتها مجموعة صناعية يوم الثلاثاء. (بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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