عند أعلى مستوى.. الصينيون يتهاتفون لشراء سبائك الذهب

سجلت مشتريات الصينيين من السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الأول من العام الحالي مستويات هي الأعلى منذ مطلع 2017، إذ وصلت إلى 113.5 طن، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.



ولا يزال حجم شراء الصينيين لسبائك الذهب دون مستويات الربع الرابع من 2016، والذي سجل 124.7 طن. (بلومبرغ)

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