ارتفاع جديد بأسعار الذهب والفضة.. إليكم ما سجّلته الأسعار

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زاد الذهب 0.3 بالمئة إلى 2325.02 دولار للأونصة، بعد صعوده بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.



كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب واحدا في المئة إلى 2334.40 دولار. حققت أسعار الذهب ارتفاعا للجلسة الثانية على التوالي، في تعاملات الخميس المبكرة، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنه لا يزال يميل إلى خفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف.زاد الذهب 0.3 بالمئة إلى 2325.02 دولار للأونصة، بعد صعوده بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب واحدا في المئة إلى 2334.40 دولار.

كذلك، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 26.75 دولار للأونصة، وربح البلاتين واحدا بالمئة إلى 959.40 دولار بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة. وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 953.30 دولار للأونصة. (سكاي نيوز عربية)





