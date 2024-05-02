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إقتصاد
ماليزيا على موعد مع أكبر استثمار لـ"مايكروسوفت" على أراضيها
Lebanon 24
02-05-2024
|
01:00
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لدعم التحول الرقمي، تعتزم شركة مايكروسوفت استثمار 2.2 مليار دولار على مدار السنوات الأربع المقبلة في ماليزيا، بحسب ما أعلنت الشركة في بيان.
وجاء إعلان مايكروسوفت بالتزامن مع زيارة الرئيس التنفيذي للشركة ساتيا ناديلا لكوالالمبور الخميس، في إطار جولة في جنوب شرق آسيا للترويج لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي للشركة الأميركية.
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وقالت مايكروسوفت إن الاستثمار سيشمل بناء بنية تحتية للخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي وإتاحة فرص لتدريب 200 ألف شخص على مهارات الذكاء الاصطناعي ودعم نمو مجتمع مطوري البرمجيات في ماليزيا.
وقالت مايكروسوفت إن هذا سيكون أكبر استثمار منفرد في تاريخها الممتد 32 عاما في ماليزيا.
وقالت الشركة إنها ستعمل أيضا مع الحكومة الماليزية لإنشاء مركز وطني للتميز في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز قدرات الأمن الإلكتروني عبر الإنترنت.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
إقتصاد
تكنولوجيا وعلوم
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