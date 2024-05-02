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إقتصاد
لتلبية الطلبات على المساحات التجارية.. برج جديد بتكلفة مرتفعة في دبي
Lebanon 24
02-05-2024
|
02:09
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احتفل مركز دبي المالي العالمي بوضع حجر الأساس لبرج "Immersive Tower by DIFC" في قلب الحي المالي بدبي.
ويتمتع البرج التجاري، الذي تبلغ تكلفته 1.1 مليار درهم بمساحة بناء إجمالية تبلغ 115 ألف متر مربع، بموقع استراتيجي داخل مركز دبي المالي العالمي بجوار برج ضمان، ويطل على برج "آي سي دي بروكفيلد"، ويجسد رؤية المركز في زيادة المعروض من المساحات المكتبية الرئيسية لتلبية الاحتياجات المتطورة للشركات التي تقوم بتأسيس وتوسيع أعمالها ضمن منظومته المزدهرة.
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وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، شهد عام 2023 ارتفاعاً في الطلب على المساحات التجارية في مركز دبي المالي العالمي، من خلال العقارات التجارية المملوكة والمُدارة من قبل المركز وتلك المملوكة من قبل طرف ثالث، مُجتمعة، حيث أنهى العام بنسبة إشغال بلغت 92%.
وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، "مع تنامي عدد المؤسسات المالية الإقليمية والدولية وشركات التكنولوجيا المالية والابتكار التي تقوم بتأسيس مقار لها في مركز دبي المالي العالمي، فإننا ندرك الحاجة إلى وجود مساحات مكتبية من الدرجة الأولى تلبي احتياجات أماكن العمل في المستقبل".
وقامت شركة "إيداس" للتصميم الهندسي والمعماري بتصميم البرج متعدد الاستخدامات ومجموعة "دار" بتطويره، وسيلبي البرج الذي يتكون من 37 طابقاً، جميع احتياجات القوى العاملة الحديثة، ويمتد على مساحة 58573 مترا مربعا من المساحات المكتبية، وحوالي 10596 متراً مربعاً من مساحات التجزئة، بينما تم تخصيص مساحة تزيد على 680 متراً مربعاً لوسائل الراحة.
ويمثل البرج التجاري الجديد والذي من المقرر الانتهاء منه في أبريل 2027، مزيجاً من مرافق العمل والترفيه. (العين)
المصدر: العين
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