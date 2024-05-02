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إقتصاد

الين يخسر جزءًا من مكاسبه.. ويتراجع

Lebanon 24
02-05-2024 | 03:52
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تراجع الين مقابل الدولار، خلال تعاملات الخميس المبكرة، وعكس اتجاهه بعد ارتفاع مفاجئ الليلة الماضية عزاه متعاملون ومحللون على الفور إلى تدخل من جانب السلطات اليابانية.

وهبط الين 0.80 بالمئة إلى 155.73 للدولار، بعدما تراجع بنصف معدل ارتفاعه تقريبا الذي سجله في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء لينزل من حوالي 157.55 إلى 153 خلال نحو 30 دقيقة.
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وجاء التحرك الحاد خلال الليل في فترة هدوء بالأسواق إذ جاء بعد إغلاق وول ستريت وبعد ساعات من اختتام مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماع السياسة النقدية.
ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل الين واليورو وأربع عملات رئيسية أخرى، وسجل 105.70 نقطة الخميس بعد تراجعه 0.56 بالمئة الأربعاء من أعلى مستوياته في ستة أشهر تقريبا.

وسجل اليورو 1.07175 دولار بعد صعوده 0.45 بالمئة في الجلسة السابقة.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.06بالمئة إلى 1.25345 دولار بعد ارتفاعه 0.28 بالمئة أمس الأربعاء. (سكاي نيوز عربية)

المصدر: سكاي نيوز عربية
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