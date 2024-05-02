نمو الودائع الإدخارية في القطاع المصرفي الإماراتي

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ارتفعت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي الإماراتي، باستثناء الودائع بين البنوك، بنسبة 13.6% بنحو 33.3 مليار درهم ( 9 مليار دولار) لتصل إلى 278.37 مليار درهم (75.79 مليار دولار) في نهاية شباط، مقارنة بنحو 245.01 مليار درهم (66.71 مليار دولار) في نفس الشهر من 2023.وبحسب إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، استحوذت العملة المحلية "الدرهم"، على النصيب الأكبر من الودائع الادخارية بنحو 83% أو ما قيمته 230.18 مليار درهم (62.67 مليار دولار)، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 17% بما قيمته 48.18 مليار درهم (13.12 مليار دولار) .وشهدت الودائع الادخارية في البنوك نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 152 مليار درهم (41.38 مليار دولار) في نهاية 2018 ووصولاً إلى 172.2 مليار درهم (46.88 مليار دولار) في 2019، و215.2 مليار درهم (58.59 مليار دولار) في 2020، و241.8 مليار درهم (65.83 مليار دولار) في 2021، و245.8 مليار درهم (66.92 مليار دولار) في 2022. (فوربس)