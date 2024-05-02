مبيعات آبل تنخفض.. بأقل من المتوقع

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انخفضت مبيعات شركة "أبل" بشكل أقل حدة مما كان متوقعاً في الربع الماضي، مدعومة بطلب أقوى من المتوقع في الصين، مما أثار التفاؤل بأن تباطؤ الشركة ربما ينحسر.وقالت الشركة في بيان يوم الخميس إن الإيرادات انخفضت 4.3% إلى 90.8 مليار دولار في الربع المالي الثاني المنتهي في 30 مارس. ويقارن ذلك بمتوسط تقديرات المحللين البالغ 90.3 مليار دولار. تجاوزت الأرباح في هذا الربع توقعات البنوك الأميركية أيضاً.كما أشارت "أبل" إلى أنها تتوقع العودة إلى نمو المبيعات في الربع الحالي، على أن تصعد الإيرادات بنسبة مئوية في خانة الآحاد المنخفضة (أي أقل من 3% تقريباً)، حسبما صرح المدير المالي لوكا مايستري لإيميلي تشانغ من تلفزيون بلومبرغ.وبلغت الأرباح 1.53 دولار للسهم في الربع الثاني، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 1.50 دولار. وزادت "أبل" توزيعات أرباحها 4% إلى 25 سنتاً للسهم، وذلك تماشياً مع التوقعات. ووافق مجلس الإدارة على خطط لإعادة شراء 110 مليارات دولار إضافية من أسهم الشركة. (بلومبرغ)