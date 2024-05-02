بفضل قطاع التكنولوجيا.. الأسهم الأميركية تنتعش





فارتفع سعر سهم "أبل" بعد أن انخفضت مبيعاتها بشكل أقل حدة مما كان متوقعاً في الربع الماضي، مدعومة بطلب أقوى من المتوقع في الصين، مما أثار التفاؤل بأن تباطؤ الشركة قد ينحسر.

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وأظهرت البيانات أن تكاليف العمالة الأميركية قفزت بأكبر قدر خلال عام مع تباطؤ مكاسب الإنتاجية، مما يزيد من مخاطر بقاء التضخم مرتفعاً. قادت أكبر شركات التكنولوجيا في العالم مؤشرات الأسهم الأميركية للصعود في ظل تأهب المتداولين لتقرير الوظائف المرتقب يوم الجمعة.فارتفع سعر سهم "أبل" بعد أن انخفضت مبيعاتها بشكل أقل حدة مما كان متوقعاً في الربع الماضي، مدعومة بطلب أقوى من المتوقع في الصين، مما أثار التفاؤل بأن تباطؤ الشركة قد ينحسر.وأظهرت البيانات أن تكاليف العمالة الأميركية قفزت بأكبر قدر خلال عام مع تباطؤ مكاسب الإنتاجية، مما يزيد من مخاطر بقاء التضخم مرتفعاً.

وتوقع الاقتصاديون زيادة قدرها 240 ألف وظيفة في الوظائف غير الزراعية، وهي أبطأ وتيرة منذ تشرين الثاني.



بالتوازي، ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) إلى مستوى 5,060 نقطة، في حين صعد مؤشر "ناسداك" (Nasdaq 100) بنسبة 1.3%.

كما ارتفع سعر سهم "كوالكوم"، أكبر بائعة لمعالجات الهواتف الذكية في العالم، بناءً على توقعات متفائلة.

كذلك تراجع سعر سهم "إي باي" (EBay) وسط توقعات مخيبة للآمال.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار خمس نقاط أساس إلى 4.58%. (بلومبرغ)