Advertisement

إقتصاد

بفضل قطاع التكنولوجيا.. الأسهم الأميركية تنتعش

Lebanon 24
02-05-2024 | 23:33
A-
A+
Doc-P-1194899-638503150794440885.jpg
Doc-P-1194899-638503150794440885.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قادت أكبر شركات التكنولوجيا في العالم مؤشرات الأسهم الأميركية للصعود في ظل تأهب المتداولين لتقرير الوظائف المرتقب يوم الجمعة.

فارتفع سعر سهم "أبل" بعد أن انخفضت مبيعاتها بشكل أقل حدة مما كان متوقعاً في الربع الماضي، مدعومة بطلب أقوى من المتوقع في الصين، مما أثار التفاؤل بأن تباطؤ الشركة قد ينحسر.
Advertisement

وأظهرت البيانات أن تكاليف العمالة الأميركية قفزت بأكبر قدر خلال عام مع تباطؤ مكاسب الإنتاجية، مما يزيد من مخاطر بقاء التضخم مرتفعاً.
 
وتوقع الاقتصاديون زيادة قدرها 240 ألف وظيفة في الوظائف غير الزراعية، وهي أبطأ وتيرة منذ تشرين الثاني.

بالتوازي، ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) إلى مستوى 5,060 نقطة، في حين صعد مؤشر "ناسداك" (Nasdaq 100) بنسبة 1.3%.
 
كما ارتفع سعر سهم "كوالكوم"، أكبر بائعة لمعالجات الهواتف الذكية في العالم، بناءً على توقعات متفائلة.
 
كذلك تراجع سعر سهم "إي باي" (EBay) وسط توقعات مخيبة للآمال.
 
وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار خمس نقاط أساس إلى 4.58%. (بلومبرغ)

المصدر: بلومبرغ
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:58 | 2024-05-03
03:00 | 2024-05-03
01:43 | 2024-05-03
00:38 | 2024-05-03
23:38 | 2024-05-02
23:00 | 2024-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24