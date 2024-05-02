أزمة الجفاف تُهلك المغرب.. البطالة إلى ارتفاع

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وقالت المندوبية السامية للتخطيط في نشرة، إن "وضعية سوق العمل، لا تزال تعاني من آثار الجفاف" إذ فقدت السوق 159 ألف فرصة عمل بالوسط القروي فيما تم استحداث 78 ألف وظيفة بالوسط الحضري "ليتراجع الحجم الإجمالي للشغل 80 ألف منصب".



كما أظهرت الإحصائيات أن "قطاع الفلاحة والغابة والصيد فقد 206 آلاف منصب". وسط ارتفاع قارب الواحد في المئة، أظهرت إحصائيات رسمية الجمعة أن معدل البطالة في المغرب ارتفع إلى 13.7% في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي، وذلك في ظل تداعيات أسوأ موجة جفاف يشهدها المغرب منذ أكثر من أربعة عقود.وقالت المندوبية السامية للتخطيط في نشرة، إن "وضعية سوق العمل، لا تزال تعاني من آثار الجفاف" إذ فقدت السوق 159 ألف فرصة عمل بالوسط القروي فيما تم استحداث 78 ألف وظيفة بالوسط الحضري "ليتراجع الحجم الإجمالي للشغل 80 ألف منصب".كما أظهرت الإحصائيات أن "قطاع الفلاحة والغابة والصيد فقد 206 آلاف منصب".

وارتفع عدد العاطلين ما بين الربع الأول من 2023 وحتى الربع الأول من 2024 بواقع 96 ألف شخص، 59 ألفا بالوسط الحضري و38 ألفا بالوسط القروي، إلى مليون و645 ألف شخص على المستوى الوطني.



وزاد معدل البطالة من 17.1 بالمئة في الوسط الحضري إلى 17.6 بالمئة بزيادة 0.5 في المئة، ومن 5.7 في المئة إلى 6.8 في المئة في الوسط القروي بزيادة 1.1 في المئة.



وارتفعت البطالة في الفئة العمرية بين 15 و24 عاما إلى 35.9 بالمئة، ووصلت بين الأشخاص الحاصلين على شهادة إلى 20.3 في المئة وبين النساء إلى نحو 20 في المئة. (سكاي نيوز عربية)