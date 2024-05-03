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إقتصاد

أسعار النفط تستعد لأكبر انخفاض

Lebanon 24
03-05-2024 | 00:38
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تتجه أسعار النفط نحو أكبر انخفاض أسبوعي منذ شباط، وسط مؤشرات على ضعف الطلب، مما أثار تكهنات بأن تحالف "أوبك+" سيمدد تخفيضات الإنتاج لدعم الأسعار.

وتم تداول خام برنت بسعر دون 84 دولاراً للبرميل، متكبدًا خسارة أسبوعية تزيد عن 6%، بينما تم تداول خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 79 دولاراً للبرميل.
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ويتوقع ما يقرب من 90% من التجار والمحللين أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها ستمدد القيود عندما تجتمع في الأول من حزيران.

وكانت قد انخفضت أسعار النفط بنحو 10% من أعلى مستوى في خمسة أشهر الذي سجلته في منتصف نيسان، حيث ظلت تداعيات الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل محدودة. (بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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