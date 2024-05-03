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إقتصاد
العواصف الطبيعية لجمت نمو القطاع الخاص في الإمارات
Lebanon 24
03-05-2024
|
01:43
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سجل نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات في نيسان أدنى مستوى له خلال 8 شهور، متأثراً بتعطل العمليات التجارية وتباطؤ الطلبيات الجديدة، وفق تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس أند بي غلوبال".
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وتعكس بيانات المؤشر ديناميكات معقدة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، حيث يبرز التوازن بين التحديات قصيرة الأجل والآفاق الإيجابية على المدى الأطول.
كما أشارت بيانات شهر نيسان إلى تحسن قوي في النشاط التجاري على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ومع ذلك، ارتفعت الطلبات الجديدة بأبطأ وتيرة منذ شهر شباط 2023 في ظل العديد من التقارير التي تفيد بأن الأمطار الغزيرة قد عطلت العمليات التجارية وأثرت على المبيعات. كما ساهمت الظروف الجوية السيئة في الارتفاع الحاد في الأعمال المتراكمة.
وبحسب التقرير، علقت الشركات المشاركة في الدراسة مرة أخرى على شدة المنافسة على الأعمال الجديدة، مما أدى إلى انخفاض متوسط أسعار المنتجات والخدمات للشهر السادس على التوالي في شهر أبريل. وأشارت التقارير إلى تخفيض الأسعار على الرغم من وجود زيادات معتدلة في تكاليف المشتريات ورواتب الموظفين.
وسجّل مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً للإمارات 55.3 نقطة في نيسان مقارنة بـ56.9 نقطة في مارس، مما يعكس التباطؤ، ولكنه مازال فوق عتبة 50 نقطة التي تدل على التوسع. وبالمثل انخفض المؤشر لدبي 55.1 نقطة من 58 نقطة، مسجلاً أدنى مستوياته في ثمانية شهور، متأثراً بالتباطؤ الحاد في نمو الأعمال الجديدة. (بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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