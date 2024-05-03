نتائج البنوك الفرنسية تدعم الأسهم الأوروبية

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فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، الجمعة، بدعم من النتائج القوية لبنوك فرنسية من بينها سوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول.وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة، لكنه يتجه صوب انخفاض أسبوعي، مع مكاسب في مؤشر البنوك تجعله من أكبر الرابحين بين القطاعات.وقفز سهم سوسيتيه جنرال 5.5 بالمئة بعد انخفاض أقل من المتوقع في صافي دخل الربع الأول، في حين صعد سهم كريدي أجريكول 3.7 بالمئة.