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إقتصاد

نتائج البنوك الفرنسية تدعم الأسهم الأوروبية

Lebanon 24
03-05-2024 | 04:58
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فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، الجمعة، بدعم من النتائج القوية لبنوك فرنسية من بينها سوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة، لكنه يتجه صوب انخفاض أسبوعي، مع مكاسب في مؤشر البنوك تجعله من أكبر الرابحين بين القطاعات.
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وقفز سهم سوسيتيه جنرال 5.5 بالمئة بعد انخفاض أقل من المتوقع في صافي دخل الربع الأول، في حين صعد سهم كريدي أجريكول 3.7 بالمئة.
وكان مؤشر شركات التكنولوجيا أكبر الرابحين إذ صعد 0.9 بالمئة مدعوما بتجاوز شركة أبل نتائج وتوقعات الربع الثاني فضلا عن كشفها عن برنامج غير مسبوق لإعادة شراء الأسهم.

وانخفض سهم غلينكور 1.8 بالمئة بعدما ذكرت رويترز أن شركة التعدين تدرس الاستحواذ على أنجلو أميركان. (سكاي نيوز عربية)

المصدر: سكاي نيوز عربية
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