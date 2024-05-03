ضغوط الأسعار تتسارع.. قطاع الخدمات الأميركي يسجّل تراجعًا جديدًا

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انكمش قطاع الخدمات الأميركي في آذار وقفز مقياس الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل المدخلات في علامة مثيرة للقلق بشأن توقعات التضخم.وقال معهد إدارة التوريدات، الجمعة، إن مؤشر مديري المشتريات في غير قطاع الصناعات التحويلية انخفض إلى 49.4 الشهر الماضي من 51.4 في آذار في أدنى قراءة منذ كانون الأول 2022.ويعزز مؤشر مديري المشتريات الدليل على أن الاقتصاد بدأ يفقد بعض قوته بعد توسعه بوتيرة ثابتة.وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 52.0 في نيسان.ويأتي تباطؤ النمو الاقتصادي بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة إلى 525 نقطة أساس منذ آذار 2022 بهدف كبح التضخم المرتفع.وكان من المتوقع أن يبدأ المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة هذا العام، لكن الشكوك ما زالت تحوم وسط تعثر التقدم في خفض التضخم إلى الهدف البالغ اثنين بالمئة. (سكاي نيوز عربية)