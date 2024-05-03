الذهب عند أدنى مستوى في شهر.. ماذا عن الفضة؟

هبط الذهب إلى أدنى مستوى في شهر، اليوم الجمعة، على الرغم من بيانات الوظائف الأميركية الأضعف من المتوقع، مواصلا التراجع من ارتفاع كبير الشهر الماضي مع جني المستثمرين للأرباح في ظل انحسار المخاطر الجيوسياسية.

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وانخفض الذهب في المعاملات الفورية إلى 2294.30 دولار للأونصة بحلول الساعة 15:21 بتوقيت غرينتش، في طريقه للانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي متراجعا 1.8 بالمئة حتى الآن.





أيضاً تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2303.40 دولار.





بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.3 بالمئة إلى 26.35 دولار وتتجه أيضا لتسجيل خسارة أسبوعية.



وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 950.76 دولار مرتفعا بنحو خمسة بالمئة في الأسبوع حتى الآن، وارتفع البلاديوم أيضا 0.9 بالمئة إلى 943.50 دولار.