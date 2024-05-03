أبوظبي تتطلع لجمع مليار دولار من طرح الاتحاد للطيران

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أضافت شركة الاتحاد للطيران، وهي شركة خطوط الطيران المركزية في أبوظبي، بنوكاً إلى طرحها العام الأولي المخطط له والذي يمكن أن يجمع ما يصل إلى مليار دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.وأفادت معلومات إنه تم اختيار بنك أبوظبي التجاري، وبنك "أوف أميركا"، و"بي إن بي باريبا"، و"مورغان ستانلي" للقيام بدور مديري سجل اكتتاب مشتركين في عملية بيع الأسهم المحتملة. وأضافوا أن الصندوق السيادي الواقع مقره في أبوظبي "القابضة" (ADQ)، الذي يملك شركة الاتحاد للطيران، يستهدف الإدراج في نهاية العام.ورفض ممثلو "مورغان ستانلي"، و"القابضة"، و"بنك أوف أميركا"، و"الاتحاد للطيران" التعليق، بينما لم يستجب بنك أبوظبي التجاري و"بي إن بي باريبا" على الفور لطلبات التعليق.تجدر الإشارة إلى أن الصندوق أي القابضة اختار بالفعل بنوك "سيتي غروب" و"إتش إس بي سي"، وبنك أبوظبي الأول كمستشارين رئيسيين للاكتتاب العام، حسبما نشرت بلومبرغ نيوز في مارس. تعمل شركة "روثتشيلد آند كو" كمستشار مالي مستقل لصندوق أبوظبي السيادي. (بلومبرغ)