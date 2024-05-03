الخزانة الأميركية تشطب شركة طيران "Emperor Aviation" من قائمة العقوبات

Advertisement

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية رفع العقوبات عن شركة "Emperor Aviation" للطيران التجاري "المرتبطة" بحسب واشنطن بابنة السيناتور الروسي سليمان كريموف.وجاء في نص الوثيقة المنشورة على الموقع الإلكتروني لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه تمت إزالة العقوبات عن شركة "Emperor Aviation" للطيران، والتي "ترتبط" وفقا للخزانة الأمريكية، بغولنارا كاريموفا، ابنة السيناتور الروسي سليمان كريموف.كما تم بالإضافة إلى ذلك رفع العقوبات عن سبع طائرات مرتبطة بهذه الشركة.وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، لدى شركة الطيران مكاتب في موسكو ومالطا.ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف، سعيا إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.(روسيا اليوم)