Advertisement

إقتصاد

الخزانة الأميركية تشطب شركة طيران "Emperor Aviation" من قائمة العقوبات

Lebanon 24
03-05-2024 | 16:30
A-
A+
Doc-P-1195215-638503759604671638.jpg
Doc-P-1195215-638503759604671638.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية رفع العقوبات عن شركة "Emperor Aviation" للطيران التجاري "المرتبطة" بحسب واشنطن بابنة السيناتور الروسي سليمان كريموف.

وجاء في نص الوثيقة المنشورة على الموقع الإلكتروني لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه تمت إزالة العقوبات عن شركة "Emperor Aviation" للطيران، والتي "ترتبط" وفقا للخزانة الأمريكية، بغولنارا كاريموفا، ابنة السيناتور الروسي سليمان كريموف.
Advertisement

كما تم بالإضافة إلى ذلك رفع العقوبات عن سبع طائرات مرتبطة بهذه الشركة.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، لدى شركة الطيران مكاتب في موسكو ومالطا.

ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف، سعيا إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:59 | 2024-05-03
15:21 | 2024-05-03
15:05 | 2024-05-03
14:46 | 2024-05-03
14:00 | 2024-05-03
13:51 | 2024-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24