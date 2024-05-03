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إقتصاد

"إس آند بي" ترفع تصنيف تركيا الائتماني إلى "+B"

Lebanon 24
03-05-2024 | 23:00
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رفعت وكالة "إس آند بي غلوبال ريتنغز" تصنيف تركيا الائتماني، على خلفية عودة الحكومة إلى سياسات أكثر تقليدية.

وزادت وكالة "إس آند بي" التصنيف السيادي طويل الأجل لديون تركيا درجة واحدة إلى "+B" من "B"، بنظرة مستقبلية إيجابية، وفقاً لبيان صدر يوم الجمعة.
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وقالت وكالة التصنيف الائتماني: "بعد الانتخابات المحلية في تركيا، نعتقد أن التنسيق بين السياسة النقدية والمالية وسياسة الدخل يُتوقع له أن يتحسن، وسط إعادة التوازن الخارجي".

ورفعت "إس آند بي غلوبال ريتنغز" نظرتها لتصنيف البلاد إلى "إيجابية" في تشرين الثاني، في خطوة للإشادة بتحول تركيا إلى سياسة اقتصادية أكثر تقليدية والزيادات الحادة التي أجراها البنك المركزي في أسعار الفائدة لكبح التضخم. ومنذ مراجعة التوقعات، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة 1000 نقطة أساس أخرى إلى 50% من 40%، ووعد ببذل "كل ما يلزم" للحد من التضخم، الذي ارتفع إلى 69.8% على أساس سنوي في نيسان. (بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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