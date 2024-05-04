الاقتصاد الأميركي يضيف وظائف جديدة بأقل من التوقعات في نيسان





وقالت وزارة العمل الأميركية في تقريرها عن الوظائف الصادر الجمعة، والذي يحظى باهتمام كبير، إن الاقتصاد الأميركي أضاف 175 ألف وظيفة في نيسان، بأقل كثيرا من التوقعات البالغة 238 ألف وظيفة.

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كما عدل التقرير عدد الوظائف المسجلة خلال آذار بالزيادة إلى 315 ألف وظيفة، من 303 ألف وظيفة في قراءة سابقة.



وأضاف قطاع الخاص غير الزراعي وظائف بأقل من المتوقع أيضا في نيسان بلغت 167 ألف وظيفة، مقابل التوقعات البالغة 181 ألف. أضاف الاقتصاد الأميركي وظائف جديدة أقل كثيرا من التوقعات في شهر نيسان الماضي، كما سجل معدل البطالة ارتفعا في أكبر اقتصاد بالعالم.وقالت وزارة العمل الأميركية في تقريرها عن الوظائف الصادر الجمعة، والذي يحظى باهتمام كبير، إن الاقتصاد الأميركي أضاف 175 ألف وظيفة في نيسان، بأقل كثيرا من التوقعات البالغة 238 ألف وظيفة.كما عدل التقرير عدد الوظائف المسجلة خلال آذار بالزيادة إلى 315 ألف وظيفة، من 303 ألف وظيفة في قراءة سابقة.وأضاف قطاع الخاص غير الزراعي وظائف بأقل من المتوقع أيضا في نيسان بلغت 167 ألف وظيفة، مقابل التوقعات البالغة 181 ألف.

وعدل التقرير عدد الوظائف في القطاع الخاص، والمسجلة خلال مارس بالزيادة أيضا، إلى 243 ألف وظيفة، من 232 ألف وظيفة تم تسجيلها في القراءة الماضية.



وارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة لتصل إلى 3.9 بالمئة، بعكس التوقعات أن يستقر المعدل عند 3.8 بالمئة.



وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد أبقى معدلات الفائدة دون تغيير وذلك للمرة السادسة على التوالي.



وظلت معدلات الفائدة في أكبر اقتصاد بالعالم عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة.



وعقب صدور تقرير الوظائف، ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن المتعاملون يتوقعون حاليا أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض معدلات الفائدة في أيلول القادم، بدلا من شهر تشرين الثاني.