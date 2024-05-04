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إقتصاد

"جيه بي مورغان" يتوقع ارتفاع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي

Lebanon 24
04-05-2024 | 13:34
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توقع بنك "جيه بي مورغان" ارتفاع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بواقع 16.2 مليار دولار في العام المالي المقبل 2024-2025.
وذكر البنك، السبت، أن توقعاته تشير إلى ارتفاع احتياطيات مصر بواقع 2.6 مليار دولار في العام المالي 2025 -2026.
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وفي نيسان الماضي، أعلن البنك المركزي المصري إن صافي احتياطيات النقد الأجنبي ارتفعت إلى نحو 40.36 مليار دولار بنهاية شهر اذار الماضي.


وكانت بيانات المركزي قد أظهرت أن العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر قد تقلص بمقدار 217.1 مليار جنيه مصري (7.04 مليار دولار) إلى 679 مليار جنيه (14.25 مليار دولار) في فبراير، بعد دفعة بقيمة خمسة مليارات دولار تابعة لصفقة رأس الحكمة.
ومن جهة أخرى، توقع "جيه بي مورغان" أن يصل صافي تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية إلى 8.1 مليار دولار. (سكاي نيوز)
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