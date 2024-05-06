مع زيادة السعودية للأسعار.. النفط يعاود الإرتفاع

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ارتفعت أسعار النفط بعد انخفاض أسبوعي، إذ زادت المملكة العربية السعودية أسعار بيع خاماتها إلى آسيا للشهر الثالث على التوالي، مما يشير إلى الثقة في التوقعات المستقبلية للأسعار مع قيام منظمة "أوبك+" بخفض الإمدادات.وصعد خام برنت فوق 83 دولاراً للبرميل بعد أن تراجع أكثر من 7% الأسبوع الماضي مسجلاً أكبر خسارة منذ شباط.