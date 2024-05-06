للربع السادس على التوالي.. الميزانية السعودية تسجّل عجزًا متواصلاً

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سجلت ميزانية السعودية عجزاً للفصل السادس على التوالي في الربع الأول من 2024 بلغ 12.4 مليار ريال، مقارنة بعجز بلغ 2.9 مليار ريال للفترة نفسها من 2023، بحسب بيانات وزارة المالية السعودية.ففي الربع الرابع من 2023، بلغ عجز الميزانية 37 مليار ريال، فيما سُجل العجز الأكبر حتى الآن خلال الربع الرابع من 2022، إذ وصل إلى 45 مليار ريال. (بلومبرغ)