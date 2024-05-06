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إقتصاد
للربع السادس على التوالي.. الميزانية السعودية تسجّل عجزًا متواصلاً
Lebanon 24
06-05-2024
|
00:30
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سجلت ميزانية السعودية عجزاً للفصل السادس على التوالي في الربع الأول من 2024 بلغ 12.4 مليار ريال، مقارنة بعجز بلغ 2.9 مليار ريال للفترة نفسها من 2023، بحسب بيانات وزارة المالية السعودية.
ففي الربع الرابع من 2023، بلغ عجز الميزانية 37 مليار ريال، فيما سُجل العجز الأكبر حتى الآن خلال الربع الرابع من 2022، إذ وصل إلى 45 مليار ريال. (بلومبرغ)
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المصدر: بلومبرغ
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