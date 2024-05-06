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إقتصاد

أسعار الذهب والفضة ترتفع متأثرة بالإشارات الاقتصادية الأميركية المتضاربة

Lebanon 24
06-05-2024 | 01:30
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ارتفعت أسعار الذهب بعد إشارات متباينة من الولايات المتحدة، حيث يتزايد التفاؤل بأن الاقتصاد يتجه نحو هبوط سلس، بينما يحارب بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم المرتفع.

وانخفض سعر المعدن الثمين بنسبة 0.4% يوم الاثنين لكنه عاود الارتفاع، بعد خسارته الأسبوعية المتتالية يوم الجمعة.
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ويدرس المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية الأضعف من المتوقع والتي تضاف إلى أدلة تباطؤ الاقتصاد تدريجياً، مما يخفف من حدة المخاوف المتعلقة باتجاه الأسواق نحو فترة مؤلمة تتسم بارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.
 
وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.3% إلى 2308.86 دولار للأونصة.
 
 كما زادت أسعار الفضة والبلاديوم، فيما انخفض سعر البلاتين. (بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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