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إقتصاد

دراسة تكشف.. 90% من معاملات العملات المشفرة المستقرة لا ينفذها مستخدمون حقيقيون

Lebanon 24
06-05-2024 | 03:45
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أظهر مقياس جديد شاركت في تطويره شركة "فيزا" أن أكثر من 90% من أحجام معاملات العملات المستقرة لا ينفذها مستخدمون حقيقيون، مما يشير إلى أن مثل هذه الرموز المميزة للعملات المشفرة قد تكون بعيدة كل البعد عن أن تصبح وسيلة دفع شائعة الاستخدام.
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وأظهرت الأرقام أن من بين معاملات تقارب 2.2 تريليون دولار تمت في أبريل، جاء 149 ملياراً فقط من معاملات جرت من خلال مستخدمين حقيقيين، وفق "فيزا".

تتحدى النتائج التي توصلت إليها "فيزا" حجة مؤيدي العملات المستقرة بأن العملات الرقمية المرتبطة بأصول مثل الدولار على وشك إحداث ثورة في صناعة المدفوعات التي تبلغ قيمتها 150 تريليون دولار. وشركتا "باي بال" و"سترايب" (Stripe) من بين عمالقة التكنولوجيا المالية الذين يحققون تقدماً في مجال العملات المستقرة، مع إرجاع جون كوليسون، المؤسس المشارك لشركة "سترايب"، في نيسان تفاؤله إزاء الرموز المميزة ورهانه عليها إلى "التحسينات التقنية".

ودائماً ما كان تتبّع القيمة "الحقيقية" لنشاط العملات المشفرة باستخدام بيانات سلسلة الكتل "بلوكتشين" يمثل تحدياً دائماً. وقدرت مزودة البيانات "جلاسنود" (Glassnode) أن إجمالي تداولات السوق للرموز المشفرة والتي بلغت 3 تريليونات دولار في ذروة السوق الصاعدة لعام 2021 كان في الواقع أقرب إلى 875 مليار دولار. (بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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