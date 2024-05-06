بمشاركة مدير عام "الإقتصاد".. إفتتاح معرض المنتجات الغذائية والحرفية في الربوة

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وألقى مؤسس "أرض المبدعين" كمال بكاسيني كلمة وصف فيها "الوطن بالأب والأم والأولاد الذين يحلمون ويأملون بيوم افضل وبحياة كريمة وبكرامة"، وقال: "إننا اليوم في هذا المعرض وبعد عمل أربعة أشهر مع اهلنا بالجبل وبالتعاون مع جمعية مجتمع مستدام سوف نطلق سوية مشروع (إحم حالك) الذي من خلاله سوف نخلق أسواق جديدة في لبنان للمشتركين في هذا المعرض بوضع ستاندات بالسوبر ماركات الكبيرة لعرض المنتجات الغذائية المتنوعة والاعمال الحرفية المتميزة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة وخارج لبنان من خلال التعاون مع رجال أعمال لبنانيين نجحوا وتميزوا باعمالهم". في إطار التعاون بين جمعية "أرض المبدعين" وجمعية مجتمع مستدام، تم افتتاح معرض المنتجات الغذائية والحرفية واليدوية في 3 أيار الجاري في مركز لقاء في الربوة، بمشاركة 85 عارضاً من جبل لبنان (الشوف عاليه المتين الإقليم والجوار)، بحضور مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر ممثلا وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الشيخ فادي العطار ممثلا سماحة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، النائب فيصل الصايغ ممثلا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، النائب غسان عطالله، النائب الياس حنكش، ايلي كيوان ممثلا النائب فريد البستاني، شكري مكرزل ممثلا النائب رازي الحاج بالإضافة إلى حشد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية ورجال الأعمال والتجار والعارضين.وألقى مؤسس "أرض المبدعين" كمال بكاسيني كلمة وصف فيها "الوطن بالأب والأم والأولاد الذين يحلمون ويأملون بيوم افضل وبحياة كريمة وبكرامة"، وقال: "إننا اليوم في هذا المعرض وبعد عمل أربعة أشهر مع اهلنا بالجبل وبالتعاون مع جمعية مجتمع مستدام سوف نطلق سوية مشروع (إحم حالك) الذي من خلاله سوف نخلق أسواق جديدة في لبنان للمشتركين في هذا المعرض بوضع ستاندات بالسوبر ماركات الكبيرة لعرض المنتجات الغذائية المتنوعة والاعمال الحرفية المتميزة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة وخارج لبنان من خلال التعاون مع رجال أعمال لبنانيين نجحوا وتميزوا باعمالهم".

بدوره، قال ممثل سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ العطار: "لقاء الجبل بالجبل هو اروع لقاء في مركز لقاء الربوة واللقاء بحد ذاته هو الدعوة الدائمة إلى المحبة والتلاقي والعمل المشترك".

وتوجه العطار بالشكر والتقدير لبكاسيني، مثنياً على "جهوده ونشاطه ومشاركته جمعية مستدام تنظيم هذا المعرض لأهلنا الاحباء في جبل لبنان في سبيل الوصول إلى الأهداف الوطنية العليا".

من ناحيته، أشاد أبو حيدر بصمود المزارع والصناعي وتشبثه بأرضه رغم المخاطر المحيطة به، مؤكداً أن "الوزارة تعمل وبجهد لتكون صلة وصل بين اللبنانيين، لبنان العيش المشترك".

وبلغة الأرقام، أكد أبو حيدر أنّ "المنتجات اللبنانية بدأت تغزو الأسواق الاوروبية"، وقال: "بناء على دراسة تمت مع الملحقين الاقتصاديين تم أخذ اسماء الدول التي هي بحاجة للاستيراد بالشروط المطلوبة لتصدير المنتج للخارج وهذه الشروط سوف تكون بمتوفر الجميع قريباً".

ولفت أبو حيد إلى أن "قطاعي الصناعة والزراعة هما خشبة الخلاص لهذا البلد"، وقال: "عبارة صنع في لبنان سوف تبقى عبارة مشرقة في تاريخنا المعاصر".

وفي الختام، ألقت رئيسة جمعية "مجتمع مستدام" ميرنا شعبان كلمة قالت فيها: "شعارنا هو من قلب الجبل لكل بيت.. من هنا انطلقت فكرة المعرض في مركز لقاء الربوة، لتقريب المسافات ومد الجسور بين الجبل وبقية المناطق ولمساعدة اهلنا في الجبل لخلق اسواق جديدة لتصريف منتجاتهم والبقاء في ارضهم والحد من الهجرة الداخلية وحتى الموسمية".

وأكملت: "نحن في عصر التسويق والمبيع أونلاين، وأن هدف هذا المعرض هو خلق ثقة بين المستهلك والمنتج لتشجيعه على الشراء، وتمكين المرأة والشباب في بناء مجتمع مستدام لمستقبل أفضل".