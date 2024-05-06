مع بدء عملية التوغل الإسرائيلي في رفح.. الشيكل يهبط

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تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي بنسبة 1.3 بالمئة أمام الدولار الأمريكي، إلى 3.75 شيكل في التعاملات التي أعقبت إلقاء الاحتلال مناشير إخلاء للمنطقة الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، تمهيدا لبدء عملية عسكرية برية فيها.وبينما كانت أسعار صرف الشيكل تتلقى دعما من احتمالية التوصل إلى اتفاق هدنة بين الاحتلال وحماس نهاية الأسبوع الماضي، جاءت التطورات الاثنين، لتفقد الشيكل معظم المكاسب المحققة الأسبوع الماضي.وأغلق الشيكل جلسة الجمعة الماضية عند 3.7 أمام الدولار، فيما كانت الأسواق العالمية في عطلة أسبوعية يومي السبت والأحد. (عربي21)