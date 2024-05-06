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إقتصاد

وسط التوترات.. أسعار الذهب ترتفع من جديد

Lebanon 24
06-05-2024 | 23:49
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سجلت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، مدفوعة بالرهانات على تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام والإقبال على المعدن كملاذ آمن في ظل غموض يكتنف وقف إطلاق النار في غزة.
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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2324.75 دولار للأونصة بعدما زاد بما يتجاوز واحدا بالمئة في الجلسة الماضية.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2334.30 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 27.34 دولار للأونصة، بينما زاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 957.90 دولار.

وكسب البلاديوم 0.3 بالمئة ليبلغ 980.75 دولار للأونصة. (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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