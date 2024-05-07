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إقتصاد

ميرسك تعلن توسع منطقة الخطر: تحذير من تراجع قدرة الشحن بين آسيا وأوروبا

Lebanon 24
07-05-2024 | 00:27
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أفادت مجموعة الشحن "ميرسك" بأن أزمة الشحن التي تتعرض لها حركة الحاويات في البحر الأحمر تتزايد ما سيقلص طاقة نقل السلع بين الشرق والغرب بنحو 20% في الربع الثاني من 2024.

وقالت "ميرسك":" لقد توسعت منطقة الخطر، والهجمات تصل إلى مناطق أبعد في الخارج.. لقد أجبر هذا سفننا على إطالة رحلتها بشكل أكبر، مما أدى إلى وقت وتكاليف إضافية لتوصيل البضائع إلى وجهتها".
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وبسبب تغير مسار رحلات الشحن بعيدا عن قناة السويس، قدرت شركة "ميرسك" أن طاقة نقل السلع بين الشرق الأقصى وشمال أوروبا والبحر الأبيض المتوسط ستنخفض بنسبة 15% إلى 20% من نيسان إلى حزيران من هذا العام. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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