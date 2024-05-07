ميرسك تعلن توسع منطقة الخطر: تحذير من تراجع قدرة الشحن بين آسيا وأوروبا

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أفادت مجموعة الشحن "ميرسك" بأن أزمة الشحن التي تتعرض لها حركة الحاويات في البحر الأحمر تتزايد ما سيقلص طاقة نقل السلع بين الشرق والغرب بنحو 20% في الربع الثاني من 2024.وقالت "ميرسك":" لقد توسعت منطقة الخطر، والهجمات تصل إلى مناطق أبعد في الخارج.. لقد أجبر هذا سفننا على إطالة رحلتها بشكل أكبر، مما أدى إلى وقت وتكاليف إضافية لتوصيل البضائع إلى وجهتها".وبسبب تغير مسار رحلات الشحن بعيدا عن قناة السويس، قدرت شركة "ميرسك" أن طاقة نقل السلع بين الشرق الأقصى وشمال أوروبا والبحر الأبيض المتوسط ستنخفض بنسبة 15% إلى 20% من نيسان إلى حزيران من هذا العام. (روسيا اليوم)