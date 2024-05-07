أسعار النفط ترتفع مع تعثر محادثات الهدنة

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ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي بسبب التوترات في الشرق الأوسط، مع رفض إسرائيل اقتراح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وارتفاع معنويات الإقبال على المخاطرة التي ساعدت على صعود الأسواق المالية على نطاق أوسع.,ارتفع خام برنت إلى نحو 84 دولاراً للبرميل بعد تحقيق مكاسب بنسبة 0.5% أمس الاثنين، في حين اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 79 دولاراً.