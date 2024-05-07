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إقتصاد

أسعار النفط ترتفع مع تعثر محادثات الهدنة

Lebanon 24
07-05-2024 | 01:40
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ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي بسبب التوترات في الشرق الأوسط، مع رفض إسرائيل اقتراح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وارتفاع معنويات الإقبال على المخاطرة التي ساعدت على صعود الأسواق المالية على نطاق أوسع.
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,ارتفع خام برنت إلى نحو 84 دولاراً للبرميل بعد تحقيق مكاسب بنسبة 0.5% أمس الاثنين، في حين اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 79 دولاراً.
 
ورفضت حكومة الحرب الإسرائيلية اقتراح وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه حماس. وتعهدت الدولة اليهودية بمواصلة العمليات العسكرية في رفح، كبرى مدن غزة. (بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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