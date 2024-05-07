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إقتصاد

العين تتوجه نحو أرامكو.. السوق السعودية تترقب نتائج الشركة

Lebanon 24
07-05-2024 | 01:49
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تترقب سوق الأسهم السعودية، إعلان نتائج شركة الزیت العربیة السعودیة "أرامكو السعودیة" اليوم الثلاثاء قبل افتتاح السوق، حيث تشير توقعات المحللين إلى تراجع الأرباح بـ10% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، لتقف عند 105.8 مليار ريال.
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ويعود التراجع المتوقع إلى الخفض الطوعي لإنتاج النفط السعودي إلى تسعة ملايين برميل يومياً.

وسجلت أرباح "أرامكو" تراجعا في الربع الأخير من العام الماضي مع تراجع الأسعار ومستويات الإنتاج.

ويبلغ مضاعف السعر إلى الربحية 16 مرة، فيما مكرر السعر المستقبلي 16.27 مرة.

وعند مقارنة مكرر السعر المستقبلي بشركات النفط الأخرى، يتضح أن شركة "أرامكو" الأعلى حالياً، ويبقى عائد التوزيعات الأفضل لديها بمعدل 6.43% حالياً، بعد رفع التوزيعات أخيراً بنسبة 4%.

وتميل توصيات المحللين بمعظمها إلى الاحتفاظ بالسهم، ومن بين 16 توصية، هناك 13 توصية بالاحتفاظ وتوصيتان بالشراء وتوصية واحدة بالبيع.

ويبلغ متوسط السعر المستهدف 33.19 ريال.
 
وكانت شركة "أرامكو" قد أعلنت عن تراجع صافي أرباحها بنسبة 24.7% في 2023، إلى نحو 454.76 مليار ريال (121.3 مليار دولار)، مقارنة بصافي ربح نحو 604.01 مليار ريال (161.1 مليار دولار) في العام 2022. ويمثل ذلك ثاني أعلى صافي دخل لأرامكو السعودية على الإطلاق.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح السنوية، إلى انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المُباعة فضلاً عن انخفاض هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات.

ويعود التراجع المتوقع إلى الخفض الطوعي لإنتاج النفط السعودي إلى تسعة ملايين برميل يومياً. (العربية)


المصدر: العربية
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