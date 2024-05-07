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إقتصاد

أمازون تستثمر 9 مليارات دولار في سنغافورة

Lebanon 24
07-05-2024 | 05:18
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أعلنت شركة "أمازون" للتجارة الإلكترونية أنها ستستثمر 9 مليارات دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة في سنغافورة لتعزيز قدراتها في مجال الحوسبة السحابية.

وأشارت "أمازون" إلى أنها ستضاعف حجم استثماراتها في سنغافورة لتلبية الطلب المتزايد على خدمة الحوسبة السحابية، أي تخزين البيانات من بُعد، وتعزيز أنشطتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. (سكاي نيوز)
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