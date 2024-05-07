تحذير عاجل من نفاذ مخزون النحاس.. إليكم كم بلغت أسعاره

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تجاوزت أسعار النحاس 10 آلاف دولار للطن لفترة وجيزة، بينما رفع المستثمرون رهاناتهم على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، وحذرت مجموعة "غولدمان ساكس" من تكثيف ضغوط العرض.شاركت المعادن في موجة الارتفاع الأوسع التي شهدتها الأصول الخطرة، بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة تكهنات جديدة بإمكانية خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام.وارتفع سعر النحاس في البداية بنسبة 2.1%، ليعود إلى خمسة أرقام مجدداً بعد فترة وجيزة في أواخر نيسان، قبل أن يقلص مكاسبه بمجرد بدء التداول في أوروبا.وتُعزز احتمالية تخفيف السياسة النقدية الأميركية الرياح المواتية للنحاس حيث يتوقع المتفائلون مزيداً من المكاسب، مع معاناة المناجم في العالم لمواكبة الطلب المتزايد. ورفع "غولدمان ساكس" سعره المستهدف لنهاية العام إلى 12 ألف دولار للطن من 10 آلاف دولار سابقاً. (بلومبرغ)