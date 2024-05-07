موريتانيا تبحث عن مطوّر لاستغلال 80 تريليون قدم مكعب من الغاز

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تبحث موريتانيا عن مطور لاكتشافها البحري للغاز الطبيعي في بئر الله بعد انتهاء الترخيص الممنوح لشركتي "بي بي" و"كوزموس إنرجي".وقال مصطفى بشير، المدير العام للمحروقات بوزارة البترول والطاقة والمناجم في الدولة الواقعة شمال غرب أفريقيا، إن العقد انتهى في 29 أبريل "وفقاً لأحكام العقد"، مضيفاًً: "نقوم حالياً بترويج الكتلة لمشغل جديد يشاركنا رؤيتنا للتطوير".وتسعى موريتانيا إلى تسريع وتيرة مشروع بئر الله الذي يحتوي على نحو 80 تريليون قدم مكعب من الغاز. وسيشمل تطوير الاكتشاف الغازالطبيعي المسال وتوفير الإمدادات المحلية، بهدف الوصول إلى الغاز الأول بحلول عام 2030، بحسب بشير، الذي قال إن الحكومة أبدت اهتماماً. (بلومبرغ)