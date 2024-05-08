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إقتصاد
في الربع الأول من العام 2024.. كم بلعت إيرادات "أدنوك للإمداد"؟
Lebanon 24
08-05-2024
|
01:31
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أعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات"، الشركة العاملة في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة، والتي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي المالي، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024.
وقالت الشركة في بيان على سوق أبوظبي المالي، واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، إنها حققت خلال الربع الأول من عام 2024 صافي أرباح بقيمة 712 مليون درهم (حوالي 194 مليون دولار)، أو 0.10 درهم إماراتي (0.03 دولار) للسهم الواحد، مما يشير ذلك إلى زيادة بنسبة 34 بالمئة مقارنة بصافي الربح البالغ 533 مليون درهم (145 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2023.
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وأعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات" عن تحقيق إيرادات بلغت 3.085 مليارد درهم (حوالي 840 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2024، مسجّلةً زيادة قدرها 42 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023.
وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 44 بالمئة لتصل إلى 1.05 مليار درهم (286 مليون دولار) خلال الفترات نفسها، وذلك نتيجة الأداء القوي المتواصل عبر جميع قطاعات الأعمال. وبناءً على هذه النتائج القوية والأداء المالي المتميز عبر جميع قطاعات أعمالها، قامت الشركة بمراجعة توقعاتها المالية صعوداً.
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