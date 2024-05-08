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إقتصاد

أسعار النفط تقترب من أدنى مستوى منذ منتصف آذار

Lebanon 24
08-05-2024 | 01:35
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تراجعت أسعار النفط لتقترب من أدنى مستوى لها منذ منتصف مارس مع تتبع المتداولين التوترات في الشرق الأوسط وتقرير المخزونات الأميركية الذي يحفز هبوط الأسعار.

تراجع خام برنت دون 83 دولاراً للبرميل، بعد أن أغلق فوق المتوسط المتحرك لـ100 يوم في الجلستين السابقتين. وجرى تداول العقود الآجلة في نطاق يزيد قليلاً عن دولار واحد حتى الآن هذا الأسبوع. وكان خام غرب تكساس الوسيط أعلى من 78 دولاراً للبرميل.
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ارتفعت مخزونات النفط الخام في مركز التخزين في "كوشينغ" بولاية أوكلاهوما بأكثر من مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقاً لتقديرات معهد البترول الأميركي، بحسب أشخاص مطلعين على الأرقام. وأظهرت البيانات أيضاً ارتفاعاً في مخزونات البنزين ونواتج التقطير على مستوى البلاد. وستصدر البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
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