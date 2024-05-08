مع تعثر الأسواق الأميركية.. تراجع في الأسهم الآسيوية

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كافحت الأسهم الآسيوية في تعاملاتها اليوم بعد جلسة أميركية فاترة، مع انقسام المستثمرين حول ما إذا كان السوق يستطيع الحفاظ على ارتفاع هذا الشهر.وانخفضت الأسهم في اليابان، بينما ارتفعت الأسهم في كوريا الجنوبية وأستراليا. ومالت العقود الآجلة في هونغ كونغ نحو الثبات مع افتتاح التعاملات. ولم تتغير عقود الأسهم الأميركية إلا قليلاً. وصل مؤشر "إس آند بي 500"، لفترة وجيزة، إلى مستوى 5200 نقطة قبل أن يقلص تقدمه عند الإغلاق.الأسهم الصينية تجذب 3 مليارات دولار من الصناديق العالميةواستقرت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بعد انخفاضها بسبب الطلب القوي في مزاد بيع سندات مدتها 3 سنوات. وتمسك مؤشر "بلومبرغ للدولار الفوري" بالمكاسب التي سجلها أمس الثلاثاء. وانخفض الين الياباني، حيث أدت الدعوات الأميركية إلى الحذر بشأن التدخل إلى زيادة التوقعات بأن العملة ستواجه ضغطاً مستمراً. وقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي إن الحكومة مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات الممكنة حسب الحاجة.