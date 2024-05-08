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إقتصاد

"مايكروسوفت" تتعهد باستثمار 3.3 مليار دولار في ويسكونسن

Lebanon 24
08-05-2024 | 07:21
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تعتزم شركة مايكروسوفت استثمار 3.3 مليار دولار لبناء مركز بيانات جديد للذكاء الاصطناعي في ولاية ويسكونسن الأميركية، في أحدث إضافة للاستثمارات المتنامية عالميا لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
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ومن المقرر أن ينضم رئيس مايكروسوفت، براد سميث، إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، في مقاطعة راسين بولاية ويسكونسن، للإعلان عن الاستثمار الجديد، والذي يأتي ضمن سلسلة من الاستثمارات الضخمة التي كشفت عنها الشركة في أميركا وأوروبا وآسيا لتوسيع نطاق شبكة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وقالت مايكروسوفت إن الموقع الجديد سيخلق في البداية 2300 وظيفة في أعمال البناء، وفي نهاية المطاف ما يصل إلى 2000 وظيفة في مراكز البيانات.

وأضافت أنها سوف تستثمر أيضا في مختبر جديد للذكاء الاصطناعي في حرم جامعة ويسكونسن ميلووكي لتدريب العمال على استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. (سكاي نيوز)

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